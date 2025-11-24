Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам ВИЧ

Роспотребнадзор с 24 ноября по 5 декабря проведет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты ведомства ответят на вопросы обращающихся и проинформируют о пунктах бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Номера телефонов, по которым будут проводиться консультации, опубликуют на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. Там же можно будет найти адреса консультационных центров.

К концу 2023 года в России жили 1,2 млн человек с ВИЧ, сообщал в прошлом году исследовательский проект «Если быть точным». Более половины всех новых случаев ВИЧ приходилось на регионы Урала и Сибири. Самая сложная ситуация — в Кемеровской области, Чукотском АО, Красноярском крае, Иркутской, Томской и Новосибирской областях, в Алтайском и Пермском крае, а также в Самарской области.

