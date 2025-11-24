В Ставрополе полицейские задержали группу уличных хулиганов

В Ставрополе полицейские установили личности молодых людей, нарушавших общественный порядок в Северо-Западном районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Накануне в интернете распространилась информация о том, что группа молодых людей вела себя шумно, приставала к прохожим и громко выражалась нецензурной бранью. Полицейские доставили в отдел внутренних дел молодых людей, большая часть которых — несовершеннолетние. В отношении троих, достигших совершеннолетия (от 18 до 19 лет), правоохранители составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах» КоАП РФ.

