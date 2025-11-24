КДК РФС рассмотрит драку болельщиков после матча «Спартак»—ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой болельщиков «Спартака» и ЦСКА после матча 16-го тура Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошел после матча "Спартак"—ЦСКА. Также рассмотрим скандирования болельщиков красно-белых ненормативной лексики в адрес судьи и ЦСКА. А также скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений с гостевой трибуны»,— приводит ТАСС комментарий господина Григорьянца.

22 ноября «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 1:0. После игры в СМИ появился видеоролик, на котором фанаты «Спартака» избивают болельщика с шарфом ЦСКА.

В «Спартаке» заявили, что клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в случившемся. Пресс-служба РПЛ сообщила, что лига готова «оказать максимальное содействие для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования».

«Спартак» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА располагается на второй строке, имея в активе 33 балла.

Таисия Орлова