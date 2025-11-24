Популярность Дагестана у туристов выросла в два раза за пять лет

За последние пять лет туристический поток в Дагестан вырос на 117,6%. Если в 2020 году республику посетили 850 тыс. путешественников, то в 2024 году их число увеличилось до 1,8 млн. Только за первые восемь месяцев этого года регион принял более 1,5 млн гостей. Об этом сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы Минтуризма республики.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

За последние пять лет объем платных туристических услуг увеличился в 4,5 раза, достигнув 22,3 млрд руб. с 4 млрд руб. в начале периода. В данной сфере трудятся более 11 тыс. человек, и количество рабочих мест продолжает расти.

За этот же период количество средств размещения выросло почти в шесть раз. Если в 2020 году их было 252, то к 2025 году их число достигло 830. Среднегодовая загрузка гостиниц составляет около 70%, что свидетельствует о стабильном спросе на услуги размещения.

В ведомстве добавили, что за последние годы в республике успешно сформирован институт профессиональных гидов и туроператоров. Если ранее не было ни одного сертифицированного специалиста в этой области, то сегодня их число достигло 264 человек. Количество туроператоров увеличилось с 10 до 68 компаний, а турагентств — с 53 до 113 организаций.

Наталья Белоштейн