В Воронежской области четыре частных дома пострадали из-за ночных атак БПЛА

Ночью над Воронежской областью были уничтожены четыре беспилотника. В одном из районов на севере региона из-за обломков получили разрушения фасады и остекление четырех частных домов. Также незначительно поврежден один автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В Минобороны сообщили те же данные по сбитым над регионом беспилотникам. Также в Черноземье под удар БПЛА попала Белгородская область — над ней уничтожили 45 дронов. Всего над Россией, как сообщило ведомство, поразили 93 беспилотных летательных аппарата.

Прошлой ночью над РФ ликвидировали 75 беспилотников, включая девять над Черноземьем. Семь беспилотников сбили над Воронежской областью, два — над Белгородской.

Мария Свиридова