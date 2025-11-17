Семь человек пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, в том числе с помощью беспилотников. По данным Минобороны, над макрорегионом сбили 83 дрона, в том числе 31 над Белгородской областью, 24 — над Курской, 12 — над Воронежской, восемь — над Тамбовской, шесть — над Орловской, два — над Липецкой.

Согласно сообщениям местных властей, за два дня в макрорегионе пострадали семь мирных жителей — все в Белгородской области. Также в регионе были повреждены 66 жилых объектов и 21 транспортное средство. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по области выпустили не менее 37 боеприпасов и 130 БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки БПЛА ночью 16 ноября были повреждены фасад частного дома и забор на его участке, также горел инфраструктурный объект. Пострадавших, предварительно, нет.

Власти остальных регионов Черноземья не сообщали о возможных последствиях атак ВСУ на выходных.

Алина Морозова