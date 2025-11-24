Дагестан вышел на второе место по сбору винограда в России

В 2025 году Дагестан собрал 302 тысячи тонн винограда, что почти не отличается от рекордного результата 2024 года — 301,5 тыс. тонн, пишет РБК Вино.

Такой объем стал вторым по величине в России, уступая лишь Краснодарскому краю, в котором смогли собрать 305 тыс. тонн, что на 29,5% больше прошлого года. Совокупно эти два региона обеспечивают почти 70% российской виноградной продукции. В Северной Осетии в 2025 году урожай винограда вырос до 2,9 тыс. тонн — на 28% больше, чем в 2024-м, благодаря увеличению площадей плодоносящих виноградников.

Общий объем винограда, планируемый к сбору в России в 2025 году, составляет около 870 тыс. тонн, что лишь немного уступает рекордным 908 тысячам тонн урожая 2024 года. Ранее в Дагестане был отмечен рост урожая винограда на 6% в 2024 году по сравнению с 2023-м, при средней урожайности 126 центнеров с гектара. Регион занимает около четверти виноградников страны, владея 27,6 тысячами гектаров из общероссийских 105 тыс.

Планируется дальнейшее расширение виноградников в Дагестане: к 2035 году площади должны вырасти до 34,7 тыс. гектаров, из которых 31,5 тыс. гектаров будут в плодоносящем возрасте. Важным фактором развития отрасли стало наращивание собственного производства саженцев винограда. В 2024 году в регионе сертифицировано более 5,6 млн саженцев, из них около 3,8 млн корнесобственных и 2 млн привитых. В 2025 году планируется производство около 8 млн саженцев, из которых 3,5 миллиона будут привитыми. Это уменьшает зависимость от импорта посадочного материала и способствует устойчивости отрасли к вредителям и климатическим особенностям региона.

Станислав Маслаков