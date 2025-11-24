Шайбы Юрова и Капризова помогли «Миннесоте» победить «Виннипег» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» на выезде всухую обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голы забили российские форварды Данила Юров и Кирилл Капризов, также отличился Брок Фейбер. Нападающий Яков Тренин записал в свой актив результативную передачу. Шведский голкипер «Миннесоты» Йеспер Валльстедт отразил 32 броска. В текущем сезоне НХЛ он провел восемь матчей, в которых одержал шесть побед (в том числе три «сухих»).

«Миннесота» в 23 матчах набрала 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. У «Виннипега» 24 очка по итогам 21 игры, команда располагается на пятой строке.

В других матчах дня «Сан-Хосе Шаркс» дома переиграл «Бостон Брюинс» — 3:1. В составе победителей первый гол в сезоне забил российский защитник Шакир Мухамадуллин, также результативной передачей отличился Дмитрий Орлов. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 34 броска. «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду оказался сильнее «Сиэтл Кракен» в серии буллитов (1:0). «Колорадо Эвеланш» одержал девятую победу подряд, в гостях обыграв «Чикаго Блэкхокс» (1:0). «Калгари Флеймс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Таисия Орлова