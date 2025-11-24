Мэрия Ставрополя разрешила построить в центре высотку на месте частного дома
В Ставрополе на пересечении улиц Розы Люксембург и Мира дали официальное согласие на строительство многоэтажного жилого дома. Новая высотка появится на участке площадью 786 квадратных метров, где сейчас расположен частный одноэтажный дом.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
До октября 2025 года территория была зоной среднеэтажной застройки, разрешавшей строительство домов высотой до восьми этажей с мансардой. По итогам общественных обсуждений с 23 октября участок перевели в зону высотной жилой застройки, что позволит возвести более высокое здание. Решение подписал мэр Ставрополя Иван Ульянченко, а постановление опубликовано на официальном сайте администрации.
В документе указывается, что застройщик должен соблюдать ограничения Федерального агентства воздушного транспорта. Кроме этого, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и требования к особо охраняемым участкам: запрещается загрязнять и захламлять землю.
Проектирование и строительство поддержаны городской администрацией на фоне растущего объема жилищного строительства в Ставрополе: за первые восемь месяцев 2025 года введено в эксплуатацию более 544 тысяч квадратных метров жилья, что на треть выше, чем за аналогичный период 2024 года. Разрешение строительства высотки на данном участке отражает тенденцию к развитию жилой недвижимости и более плотной застройке центра города, несмотря на перегруженные улицы и сложную транспортную доступность.