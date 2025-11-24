Мэрия Ставрополя разрешила построить в центре высотку на месте частного дома

В Ставрополе на пересечении улиц Розы Люксембург и Мира дали официальное согласие на строительство многоэтажного жилого дома. Новая высотка появится на участке площадью 786 квадратных метров, где сейчас расположен частный одноэтажный дом.

До октября 2025 года территория была зоной среднеэтажной застройки, разрешавшей строительство домов высотой до восьми этажей с мансардой. По итогам общественных обсуждений с 23 октября участок перевели в зону высотной жилой застройки, что позволит возвести более высокое здание. Решение подписал мэр Ставрополя Иван Ульянченко, а постановление опубликовано на официальном сайте администрации.

В документе указывается, что застройщик должен соблюдать ограничения Федерального агентства воздушного транспорта. Кроме этого, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и требования к особо охраняемым участкам: запрещается загрязнять и захламлять землю.

Проектирование и строительство поддержаны городской администрацией на фоне растущего объема жилищного строительства в Ставрополе: за первые восемь месяцев 2025 года введено в эксплуатацию более 544 тысяч квадратных метров жилья, что на треть выше, чем за аналогичный период 2024 года. Разрешение строительства высотки на данном участке отражает тенденцию к развитию жилой недвижимости и более плотной застройке центра города, несмотря на перегруженные улицы и сложную транспортную доступность.

Станислав Маслаков