Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 12% в 2026 году

Сбербанк (MOEX: SBER) прогнозирует, что в декабре у Центробанка (ЦБ) будет выбор — понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов или оставить на уровне 16,50%. Но уже к концу 2026 года регулятор доведет ставку до 12%, считает первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.

По словам господина Ведяхина, в стране продолжается «заметное» охлаждение экономики. «В октябре-ноябре вы можете увидеть рост кредитования, допустим, по юридическим лицам, но этот рост кредитования связан напрямую с оборотным кредитованием»,— сказал он в интервью Reuters.

Первый зампред правления «Сбера» считает, что инвестиции «не оживут», пока ключевая ставка не достигнет 12–14%. В банке ожидают, что деловая активность в стране «скорее будет оставаться слабой» в следующие четыре-пять кварталов. По оценкам Сбербанка, рост ВВП составит около 1% и в 2025, и в 2026 годах. «Сбер» допускает небольшое ослабление рубля в 2026 году до уровня более 90 руб./$.

На заседании 24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. По данным регулятора, устойчивые показатели инфляции значимо не изменились, однако инфляционные ожидания россиян остаются высокими. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина говорила о возможных негативных последствиях резкого снижения ключевой ставки: она считает, что такой шаг может привести к «двойному удару» для экономики.

Подробности — в материале «Ъ» «Полшага вниз».