Матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Никите Симоняне

Предстоящие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и FONBET Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. О его смерти «Матч ТВ» сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Матчи 17-го тура РПЛ пройдут с 29 ноября по 17 декабря. Игры 1/4 финала «пути РПЛ» и «пути регионов» FONBET Кубка России состоятся с 25 по 27 ноября. Футболисты выйдут на матчи в траурных повязках.

В составе сборной СССР Никита Симонян завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году он стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. Вместе с московским «Спартаком» футболист четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 забитых мячей. В качестве тренера возглавлял московский «Спартак», ереванский «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР. С 1992 года до конца жизни Никита Симонян занимал пост первого вице-президента РФС.

Таисия Орлова