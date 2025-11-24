В октябре инфляция в Свердловской области замедлилась до 9,5%

Инфляция в Свердловской области замедлилась до 9,5% в октябре, снизившись на 0,2% за месяц, но остается выше среднероссийского уровня в 7,7%,

сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ. Снижение инфляции наблюдается с марта 2025 года.

В октябре выросли цены на яйца, так как птицефабрики компенсируют издержки на логистику, упаковку и зарплаты, но они все еще дешевле, чем год назад. Тепличные овощи подорожали из-за увеличения затрат на отопление и электроэнергию. Сахар подешевел благодаря хорошему сбору свеклы, а высокий урожай зерновых привел к снижению цен на макароны, вермишель, манку, горох и фасоль.

С окончанием дачного сезона подешевели строительные материалы. Цены на телевизоры, мониторы и беспроводные наушники снизились из-за слабого спроса и укрепления рубля. Однако стоимость автомобилей продолжает расти из-за стремления покупателей приобрести машины до повышения утильсбора с 1 декабря. Топливо подорожало из-за ремонтов на нефтеперабатывающих заводах и увеличения спроса в аграрном секторе, что также повлияло на цены на внутренние перевозки, такси и аренду автомобилей. При этом наблюдалось сезонное снижение цен на поездки на Черное море, экскурсионные туры и гостиничные услуги. Цены на популярные зарубежные туристические маршруты снизились в том числе из-за укрепления рубля в октябре.

Напомним, в августе инфляция в Свердловской области снизилась на 0,5% — до 10%. Банк России планирует вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать ее вблизи этого уровня в дальнейшем. Для снижения требуется длительный период высоких ставок по кредитам и депозитам — по словам начальника Уральского главного управления Банка России Марины Мясниковой, спрос на потребительские кредиты на Среднем Урале несколько вырос за последние месяцы, однако не показал роста к началу года.

