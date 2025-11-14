Снижение ставки незначительно повлияло на спрос на вклады и кредиты на Урале

Спрос на потребительские кредиты в Свердловской области несколько вырос за последние месяцы, однако не показал роста к началу года, сообщила начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 1 октября задолженность по кредитам в регионе составляет 1,1 трлн руб, что больше показателей начала года на 0,9%. Основным драйвером рост кредитования являются ипотечные кредиты, задолженность по ним составляет 654 млрд руб. За 10 месяцев 2025 года этот показатель вырос на 3%.

«А вот потребительские кредиты, несмотря на то что за последние месяцы выдачи в абсолютных цифрах несколько подросли, в целом по сравнению с началом года, когда было заметное торможение в выдачах кредитов, показывают снижение за 9 месяцев на 1,5%. Сейчас задолженность по ним составляет 450 млрд руб.»,— сказала Марина Мясникова.

При этом уральцы продолжают придерживаться сберегательной модели поведения и доверяют банковской системе, добавила госпожа Мясникова. Остатки на вкладах прирастают ежемесячно, изменений в этой тенденции в ЦБ не фиксируют. По итогам 9 месяцев 2025 года остатки на вкладах и текущих счетах свердловчан выросли на 11% и сейчас достигают около 1,5 трлн руб. Такая же тенденция характерная и для жителей УрФО в целом.

С октября 2024 года ставка Центробанка находилась на уровне 21%, к ее поэтапному снижению регулятор приступил в июне этого года, снизив показатель на 1 п. п. На последнем заседании совета директоров Банка России, прошедшем 24 октября, в четвертый раз было принято решение о снижении — с 17% до 16,5%. До конца года совет директоров еще раз пересмотрит значение в декабре, оставив его на текущем уровне либо снизив на 0,5 п. п.

Марина Мясникова, комментируя снижение ключевой ставки до 16,5%, сообщала, что годовая инфляция в Свердловской области снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре. Она отметила, что объем средств, которые жители Свердловской области хранят в банках, в августе вырос на 5 млрд руб. Замедлению инфляции, по оценке ЦБ, могут мешать повышенные инфляционные ожидания населения.

Анна Капустина