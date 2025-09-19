Инфляция в Свердловской области снизилась до 10% в августе

В августе инфляция в Свердловской области снизилась на 0,5% — до 10%, что выше общероссийского показателя в 8,1%, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ. Это связано с удешевлением продуктов питания и услуг при незначительном росте цен на промышленные товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Снижение цен на продукты питания обусловлено новым урожаем: подешевели картофель, капуста, помидоры, свекла и виноград. Также снизились цены на сливочное и подсолнечное масло, яйца, охлажденную и мороженую рыбу — благодаря увеличению предложения и производства. Однако цены на кондитерские изделия продолжают расти из-за повышения затрат на сырье, включая какао-бобы.

В августе бензин подорожал из-за сезонного спроса и ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Новые иномарки продолжают дешеветь из-за слабого спроса при избытке, а парфюмерия, косметика и бытовая химия подешевели благодаря расширению предложения и высокой конкуренции. Также снизились цены на отдых на Черноморском побережье, в санаториях и пансионатах, но стоимость билетов в кино и театры возросла из-за старта театрального сезона.

Напомним, инфляция в регионе в мае составила 11%. Банк России планирует вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать ее вблизи этого уровня в дальнейшем.

Ирина Пичурина