В липецком Ельце никто не выкупил здание в федеральной собственности за 12 млн

Не состоялся повторный аукцион по продаже здания и аренде земельного участка на улице 9 Декабря, 13А в Ельце Липецкой области. Такое решение было принято из-за отсутствия заявок на участие в процедуре, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 11,8 млн руб.

Фото: из аукционной документации Выставлявшееся на продажу здание на улице 9 Декабря

Комплекс находится в федеральной собственности. В состав лота вошли двухэтажное здание площадью 804 кв. м и земельный участок на 1 тыс. кв. м. Землю планировали предоставить в аренду на 11 месяцев за ежемесячную плату в 10,5 тыс. руб. Территорию разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства, малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также для размещения магазинов, точек общественного питания и гостиниц.

Новый аукцион пока не объявлялся.

Предыдущие торги также не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена на них была аналогичной.

Алина Морозова