Никто не выкупил с торгов двухэтажное здание в липецком Ельце за 12 млн рублей

Несостоявшимся признали аукцион по продаже имущественного комплекса на улице 9 Декабря в Ельце Липецкой области. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на участие в торгах, следует из протокола об итогах тендера.

Начальная цена лота составляла 11,8 млн руб. Комплекс находится в федеральной собственности, включает двухэтажное здание площадью 804 кв. м и участок на 1 тыс. кв. м. Последний планировали предоставить в аренду на 11 месяцев с платой в 10,5 тыс. руб.

Объект находится на первой линии улицы. Он окружен частными домами и административными зданиями. В пешей доступности площадь Ленина, городской и детский парки, остановка общественного транспорта.

До 1 сентября принимаются заявки на аукцион по продаже еще одного здания в федеральной собственности, расположенного в Ельце. Начальная цена одноэтажной постройки — 7,4 млн руб.

Алина Морозова