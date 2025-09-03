Двухэтажное здание в липецком Ельце снова продается за 12 млн рублей

Федеральный институт в сфере жилищного развития «Дом. РФ» повторно объявил аукцион по продаже здания и аренде земельного участка на улице 9 Декабря, 13А в Ельце Липецкой области. Начальная цена сохранена на уровне предыдущих торгов и составляет 11,8 млн руб., шаг аукциона — 119 тыс. руб. Это следует из документации торгов.

Задаток для участия в аукционе составляет 1,2 млн руб. Подавать заявки можно до 17 ноября, итоги планируется подвести 21-го.

Объект находится в федеральной собственности. В состав лота входят двухэтажное здание площадью 804 кв. м и земельный участок 1 тыс. кв. м. Имущество предоставляется в аренду на 11 месяцев за ежемесячную плату в 10,5 тыс. руб. Территорию разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства, малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также для размещения магазинов, точек общественного питания и гостиниц. В пешей доступности площадь Ленина, городской и детский парки, остановка общественного транспорта.

В конце августа первые торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

