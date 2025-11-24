В Шахтах в отношении пенсионера возбудили дело о ложной угрозе теракта

В городе Шахты задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил оператору сотовой связи о намерении заминировать один из салонов компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что задержанный позвонил на горячую линию компании и угрожал взорвать офис. Звонящим оказался 65-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество.

Проверка показала, что информация об угрозе не соответствует действительности. Подозреваемого доставили в отделение для разбирательства. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Константин Соловьев