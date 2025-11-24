Стоимость ночи в отелях Кубани увеличилась на 6%

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Краснодарского края выросла на 6% — до 5,4 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, наиболее активно номера в гостиницах и отелях Краснодарского края бронируют туристы из Москвы, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Свердловской, Самарской областей, Крыма, Татарстана, а также сами жители Краснодарского края. В топ самых популярных направлений на осень вошли Сочи, Краснодар, Сириус, Эсто-Садок, Геленджик, Красная Поляна, Анапа, Новороссийск, Адлер и Кабардинка. В среднем туристы остаются в регионе на три ночи, как и в прошлом году.

Жители Краснодарского края в основном также бронируют номера в объектах размещения на территории региона — 52%. Далее по популярности — Москва (9%), Ставропольский край (6%), Ростовская область (5%), Крым (5%), Санкт-Петербург (3%), Воронежская область (2%), Карачаево-Черкесия (2%), Дагестан (2%), Волгоградская область (1%). Среди иностранных государств по количеству бронирований от туристов из края на первом месте находятся Абхазия, Турция, Армения, Грузия и Белоруссия.

Средняя стоимость бронирования ночи в отелях и апартаментах России на осень этого года составляет 5,3 тыс. руб., что на 8% превышает показатель прошлого года. Средняя продолжительность бронирования остается неизменной и составляет две ночи.

Алина Зорина