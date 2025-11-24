Учебные стрельбы пройдут в акватории сочинских портов вечером 24 ноября

Администрация Сочи сообщила в своем Telegram-канале, что в понедельник, 24 ноября, в акватории морского порта в Центральном районе и в порту Имеретинский запланированы учебные стрельбы. Мероприятия пройдут в вечернее время и сопровождаются установленным регламентом оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 20:00 до 23:00 стрельбы будут проходить в центральной акватории, а с 22:00 до 23:00 — в Имеретинском порту. Перед началом каждой серии учений предусмотрено звуковое предупреждение: в Центральном районе его проведут в 19:50, в Имеретинском — в 21:50.

В администрации отметили, что население заранее просят сохранять спокойствие и обращать внимание на официальные источники информации. По данным городских властей, проведение таких мероприятий направлено на отработку действий военными подразделениями, что рассматривается как часть обеспечения безопасности жителей и гостей курорта.

Мария Удовик