Регионы СКФО остаются аутсайдерами по занятости в малом бизнесе

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сохранили позиции аутсайдеров и в 2024 году по доле занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) среди всех регионов России, следует из рейтинга РИА Новости.

Ингушетия вновь заняла последнее, 85 место с долей 10,9%, что соответствует 21,5 тысячи человек работников в секторе МСП. При этом за последние три года в республике число занятых в малом бизнесе увеличилось в полтора раза, показывая положительную динамику. Чеченская республика расположилась на 81 позиции с уровнем занятости в МСП 24,2% (139,5 тыс. человек), Карачаево-Черкесия — на 78 месте (25,3%, 49,3 тыс. человек).

Среди субъектов СКФО лучшим показателем отметился Ставропольский край, где 30,6% занятых составляют сотрудники МСП — около 432 тыс. человек. В итоге регион занял 66 строчку российского рейтинга. Лидерами по вовлеченности в малый и средний бизнес стали Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Так, в Калмыкии в МСП работает свыше 63% трудоспособного населения.

Общероссийский показатель занятости в сфере МСП в 2024 году составил 40% от общего числа занятых в экономике — более 29,3 млн человек. Важно отметить, что регионы СКФО лидируют по приросту числа субъектов МСП в 2025 году. В I квартале Чеченская республика показала рост на 7%, Дагестан на 6,7%, Ингушетия на 6,2%, что превышает темпы роста по всей России.

Эксперты связывают низкие позиции регионов СКФО по уровню занятости в МСП с такими факторами, как экономическая отсталость, слабая инфраструктура поддержки предпринимательства, недостаток квалифицированных кадров, по-прежнему значительный теневой сектор и сложные административные процедуры. Вместе с тем увеличивающийся прирост МСП в округе указывает на потенциал развития малого бизнеса и эффективность мер господдержки, включая льготное кредитование, субсидии и программы цифровизации.

Станислав Маслаков