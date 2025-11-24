Ставрополье заняло 50 место в национальном рейтинге развития туризма

В 2024 году Ставропольский край занял 50 место в рейтинге комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм». По итогам оценки регион набрал 49 баллов, что на 1% превышает показатели 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Итоговый рейтинг формировался на основе анализа баллов, полученных по семи ключевым направлениям: управление персоналом, обеспечение безопасности и защита прав туристов, транспортная инфраструктура, экспорт туристических услуг, технологические инновации, развитие социального туризма, состояние инфраструктуры и привлечение инвестиций.

Первичные баллы, набранные в каждом разделе, пересчитываются во вторичные показатели посредством деления фактически достигнутого результата на максимально возможный в этом разделе.

Ставрополье заняло следующие позиции в рейтингах туристической индустрии 2024 года по итогам, подведенным в оценочных блоках: «Кадры в индустрии туризма» — 15 место (43 балла), «Безопасность и защита прав туристов» — 70 место (29 баллов), «Транспорт в индустрии туризма» — 26 место (34 балла), «Экспорт туристических услуг» — 32 место (47 баллов), «Технологии в туризме» — 56 место (89 баллов), «Социальный туризм» — 62 место (50 баллов), «Инфраструктура и инвестиции в индустрии туризма» — 75 место (37,5 балла)

В общем рейтинге выше Ставропольского края расположились Карачаево-Черкесская Республика (13 место — 63 балла) и Республика Дагестан (36 место — 53 балла). Кабардино-Балкарская Республика заняла 55 место (47 баллов), Республика Ингушетия — 75 место (32 балла), а Республика Северная Осетия-Алания оказалась на 82 месте (26 баллов).

Рейтинг развития туризма в России возглавили Приморский край, Омская и Сахалинская области. Приморский край набрал 69 баллов, Омская область также получила 69 баллов, а Сахалинская область заняла третье место с результатом 67 баллов.

Наталья Белоштейн