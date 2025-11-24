Севастополь увеличит собственные доходы на 18% в 2026 году

Собственные доходы бюджета Севастополя в 2026 году увеличатся на 18% по сравнению с текущим годом и составят более 45 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Доля собственных поступлений в бюджете города на 2026 год прогнозируется на уровне 58,3%. В 2025 году первоначально планировалось 49%, по уточненному плану — 46,3%.

«Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города Севастополя в 2026 году планируется на уровне 118% к плановым значениям 2025 года»,— говорится в ответе ведомства.

Основу собственных поступлений составляют подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль организаций, налоги на совокупный доход и акцизы. Ожидаемый рост связан с увеличением доходной базы.

Заксобрание Севастополя приняло в первом чтении закон о городском бюджете на 2026 год. Общие доходы планируются в размере 77,5 млрд руб, расходы — 81,4 млрд, дефицит — 3,9 млрд.

Источником покрытия дефицита в 2026 году станут остатки собственных средств на начало года. В 2027-2028 годах возможно привлечение банковских кредитов.

Сейчас государственный долг Севастополя состоит из бюджетных кредитов из федерального бюджета. Коммерческие кредиты не привлекались, размещение ценных бумаг не планируется.

Президент Владимир Путин отмечал в начале года, что за 11 лет в составе России Севастополь нарастил собственные доходы в 4,5 раза. Власти города работают над их увеличением, поскольку регион остается дотационным.

Анна Гречко