Страдания народной певицы выходят сроком

К срокам от шести до девяти с половиной лет заключения потребовала приговорить прокуратура четверых фигурантов громкого дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. В свою очередь, защита троих подсудимых призвала суд фигурантов оправдать, а адвокат четвертого — переквалифицировать его действия на другую статью Уголовного кодекса и ограничиться условным сроком. Приговор суд огласит 28 ноября.

Прения сторон, как и весь судебный процесс, прошли в Балашихинском горсуде в закрытом режиме для обеспечения безопасности главной потерпевшей — народной артистки России Ларисы Долиной.

Выступая в прениях сторон, представитель прокуратуры заявил, что вина подсудимых была полностью доказана. Он просил признать 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основу, 28-летнего жителя Йошкар-Олы Артура Каменецкого, его 43-летного земляка Дмитрия Леонтьева, а также 53-летнюю тренера по пилатесу из Кирова Анжелу Цырульникову виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По мнению прокурора, госпожа Цырульникова также должна быть осуждена за три аналогичных эпизода в отношении двух других пенсионерок — глухонемой Галины Кукушкиной и Валентины Шулик. Один эпизод не был доведен до конца, а следовательно, его стоит трактовать как покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), сказал гособвинитель.

В этой связи он предложил назначить женщине самый большой срок — девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., а ранее судимых Дмитрия Леонтьева и Артура Каменецкого приговорить к семи годам заключения каждого со штрафом в 900 тыс. руб.

С учетом рецидива они, по мнению прокурора, должны отбывать наказание в колонии особого режима. Самое маленькое наказание — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб.— гособвинение запросило для Андрея Основы.

Прокурор поддержал гражданские иски потерпевших, а также просил оставить имущество подсудимых под арестом для обеспечения исполнения приговора.

В свою очередь, защитники Андрея Основы, Дмитрия Леонтьева и Анжелы Цырульниковой просили подсудимых оправдать. Так, по мнению защищавшего господина Основу Расима Аляева, в действиях его подзащитного отсутствовал состав преступления. По версии фигуранта, он по просьбе своего армейского товарища Дмитрия Меркулова за небольшое вознаграждение оформил банковскую карточку и симку для телефона, передав их через водителя маршрутки. «Меркулов объяснил, что у него есть товарищ, который торгует криптой и ему требуются карточки для переводов, так как их часто блокируют. Он заверил, что никакого криминала в этом нет»,— высказал “Ъ” адвокат версию подсудимого. По его словам, через некоторое время оказалось, что карточку Основы также заблокировали и Меркулов попросил его снять с нее деньги. Для этого ему требовалось прийти в банк с паспортом, чтобы закрыть счет и обналичить находившиеся на счету средства — 2,7 млн руб., что тот и сделал, передав их затем товарищу сослуживца по имени Семен. За это он получил порядка 20 тыс. руб., сказав сотрудникам банка, что деньги нужны на покупку его матери квартиры. О том, что они были украдены, а потерпевшей является народная артистка России, Основа не знал, заверил адвокат.

Аналогичную версию о том, что они были просто «дропами» — людьми, которые за деньги оформляют банковские карты для переводов и отдают их третьим лицам, в суде заявили также Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий. Последний — единственный из четверых подсудимых, кто хоть и частично, но все же признал вину.

По словам его адвоката Абаза Абдулкадырова, в поисках работы в соцсетях Каменецкий наткнулся на предложение оформить на себя карточку, а позже и обналичил около 5 млн руб. «Ему пояснили, что некие звезды или высокопоставленные люди хотят обналичить сбережения, так как с 1 января 2025 года в России вводится цифровой рубль»,— рассказал защитник. Он сообщил, что за свои услуги его подзащитный заработал 200 тыс. руб., из которых оставил себе 150 тыс. руб., а оставшуюся часть денег передал Дмитрию Леонтьеву и одной знакомой, также оформившим на себя карточки. Девушку не привлекли к уголовной ответственности, так как она скончалась, сказал адвокат.

Он просил переквалифицировать действия Каменецкого с ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание преступных доходов) и назначить его подзащитному условный срок.

Напомним, что жертвой мошенников народная артистка России Лариса Долина стала в апреле—июле 2024 года.

Аферисты, выдавшие себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, связались с ней по телефону и заявили, что злоумышленники хотят украсть ее накопления и взять кредит под залог квартиры в доме №3 в Ксеньинском переулке, в столичном районе Хамовники. Они убедили ее перевести средства на «безопасные счета», а также поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников, для чего под их контролем «фиктивно» продать квартиру. Жилище за 112 млн руб. приобрела 34-летняя Полина Лурье. Ее деньги госпожа Долина отдала мошенникам: частично — наличными, частично — путем банковских переводов. Давая в суде показания, потерпевшая призналась, что еще часть средств для участия в «спецоперации» она заняла у знакомого.

Что касается 53-летней подсудимой Анжелы Цырульниковой, то она дважды лично забирала у госпожи Долиной наличность у нее дома, называя кодовые слова. Еще дважды певица присылала к ней водителя, который сфотографировал ее паспорт. Женщина, как выяснило следствие, также ездила в «Москва-Сити», где меняла деньги в обменнике на USDT, а также зачисляла их на криптокошелек. В суде она изложила версию, согласно которой она также стала жертвой преступников, которые вначале предложили ей поработать курьером. Желая заработать и познакомиться со звездой, она согласилась поучаствовать в «спецоперации». Также Цырульникова заявила, что, когда почувствовала неладное, ее стали шантажировать и угрожать, что ее посадят, поскольку полученные ею средства якобы были направлены на финансирование ВСУ.

Так или иначе, но жертвами мошенников стали еще пенсионерки. У глухонемой Галины Кукушкиной при участии госпожи Цырульниковой было украдено 2,7 млн руб., а у Валентины Шулик — 8,2 млн руб. У последней также пытались похитить еще 4,5 млн руб., однако во второй раз женщина уловила подвох и обратилась к правоохранителям.

