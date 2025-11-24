Над Кубанью и Черным морем сбили 29 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря за ночь ликвидировали 29 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи над Краснодарским краем уничтожили 9 беспилотников, над акваторией Черного моря — 20 и еще 8 — над Азовским морем. Всего дежурными средствами ПВО над регионами РФ было перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Ъ-Кубань» писал, что в воскресенье, 23 ноября, в период с 13:00 до 20:00 средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над акваторией Черного моря 26 украинских беспилотников самолетного типа, еще восемь дронов были сбиты в небе над Крымом.

Алина Зорина