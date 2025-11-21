Оборот предприятий Екатеринбурга за девять месяцев увеличился на 6,2%

Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин представил депутатам гордумы прогноз социально-экономического развития города на 2026 год и плановый период до 2028 года, сообщили в мэрии. По его словам, в этом году экономический рост сохраняется, но его темпы замедлились.

Оборот крупных и средних предприятий за девять месяцев года увеличился на 6,2%. Объем отгрузок товаров увеличился на 12,5%, а отгрузка обрабатывающих производств — на 15%. Особенно быстро растет производство транспорта, бумаги, пищевых продуктов и напитков. Ожидается, что в среднесрочной перспективе эти отрасли продолжат развиваться, поддерживая экономический рост благодаря внутреннему потреблению и импортозамещению. Оборот розничной торговли также увеличился и составил 106,4% к уровню прошлого года.

В дальнейшем развитие рынка труда в первую очередь будет направлено на рост производительности труда и повышение гибкости трудовых отношений. При этом в Екатеринбурге увеличивается количество самозанятых. Основным приоритетом в инвестиционной политике останется улучшение состояния климата и повышение инвестиционной привлекательности города. «Положительные тенденции в экономике и социальной сфере будут сохраняться. Приоритеты нашей работы не меняются — это национальные цели, в частности развитие сети учреждений в социальной и сфере образования, в сфере благоустройства и модернизации городского транспорта»,— сказал директор департамента.

Напомним, в январе-мае 2025 года розничный товарооборот в Екатеринбурге составил 211,9 млрд руб. В целом оборот крупных и средних организаций вырос на 7,8% и составил 1,956 трлн руб., при этом лидером по отгрузке товара стала металлургическая отрасль.

Ирина Пичурина