С начала года на развитие бизнеса Среднего Урала привлекли около 10 млрд рублей

Свердловские предприниматели с начала года привлекли порядка 10 млрд рублей на развитие бизнеса благодаря господдержке, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал льготные займы и поручительства на 2,4 млрд руб. за три квартала 2025 года. Эти средства помогли бизнесу запустить новую производственную линию, открыть гостиницу, закупить материалы, провести ремонт и прочее. Объем поручительств за этот период составил 1,885 млрд руб., что позволило малому и среднему бизнесу (МСБ) привлечь финансирование на 9,185 млрд руб. Сумма займов, выданных СОФПП с начала года, превысила 514 млн руб.

Директор фонда Валерий Пиличев отметил, что спрос на заемное финансирование растет с началом делового сезона.

Ранее Свердловская область вошла в топ-10 национального рейтинга инвестиционной привлекательности, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Регион поднялся на одну позицию и занял 10 место.

Ирина Пичурина