Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 03:21 24 ноября в своем Telegram-канале. Глава региона призвал соблюдать спокойствие и принять меры безопасности.

«Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами»,— написал Михаил Евраев.

Губернатор призвал жителей при нахождении фрагментов беспилотников не прикасаться к ним и сообщить о находке по телефону 112. Учреждения региона работают в штатном режиме. Об отбое сигнала «Беспилотная опасность» будет объявлено дополнительно. «Ъ-Ярославль» сообщал, что режим беспилотной опасности вводился и 23 ноября.

Антон Голицын