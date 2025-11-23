Объявлен отбой беспилотной опасности в Ярославской области

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности и сняли ограничения с работы аэропорта, которые действовали с 5 утра 23 ноября. Соответствующие сообщения опубликовали губернатор Михаил Евраев и представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Режим беспилотной опасности, судя по сообщениям господина Евраева, действовал с 5:12 до 10:28. «Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по отражению атаки продолжается»,— писал губернатор в утреннем сообщении. Позже Михаил Евраев попросил при обнаружении фрагментов беспилотников сообщить по телефону 112 их местонахождение.

Ярославский аэропорт не принимал и не выпускал воздушные суда с 5:24 до 12:39 — в это время господин Кореняко публиковал соответствующие сообщения. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил представитель Росавиации.