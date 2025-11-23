Олимпийская заявка

В Омске прошел заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию. Почти на 50 баллов от ближайших преследователей оторвался Петр Гуменник, который не допустил ни одного падения как в короткой, так и в произвольной программах. В женском одиночном катании первое место заняла Дарья Садкова, справившаяся с двумя четверными тулупами. Завоевавшие серебро и бронзу Алиса Двоеглазова и Алина Горбачева также исполнили четверные прыжки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурист Петр Гуменник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фигурист Петр Гуменник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На омском льду впервые в этом сезоне «коньком к коньку» встретились Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. Именно эти фигуристы были заявлены на квалификационный олимпийский турнир в Пекине: первый — в качестве основного, второй был выбран запасным. В Омске уверенную победу одержал Гуменник, подтвердив правильность выбора Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигурист с большим запасом лидировал после короткой программы, где он справился с каскадом четверной флип—тройной тулуп, четверным лутцем и тройным акселем. Похожий контент исполняет бесспорный лидер мирового фигурного катания — американец Илья Малинин. В целом можно предположить, что при подобном прокате на Олимпийских играх Петр Гуменник сможет навязать ему конкурентную борьбу.

В произвольной программе спортсмену покорились пять квадов. Правда на последнем, четверном сальхове, исполненном в секвенции с двумя двойными акселями, судьи обнаружили недокрут в четверть. Неидеально были сделаны сольный тройной аксель и тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером, а вот непрыжковые элементы были исполнены без ошибок.

Нельзя не отметить огромный прогресс Петра Гуменника по сравнению с предыдущим, московским этапом Гран-при.

Неделю назад в произвольной программе он осилил только три квада и занял третье место. В Омске фигурист набрал 311,12 балла по сумме двух прокатов. До рекорда России, установленного им же в феврале на финале Гран-при, спортсмену не хватило чуть больше трех баллов.

Евгений Семененко, ставший вторым, почти на 50 баллов отстал от Петра Гуменника. В произвольной программе он выступает в образе гладиатора под саундтрек из одноименного фильма. Однако в Омске сражаться ему пришлось не с преторианцами, а с четверными прыжками. В заявленном контенте числились четыре квада. Фигурист не уронил ни одного элемента ультра-си, но каждый из них был исполнен «на тоненького»: и нечеткие «клюющие» выезды, и приземления на две ноги, и недокруты. Все эти ошибки лишили его запала и энергии, необходимых для исполнения столь воинственной программы.

Действующий чемпион России Владислав Дикиджи стал вторым в произвольной программе, однако по сумме двух прокатов занял третье место. Его подвел четверной сальхов, вместо которого фигурист сделал лишь одинарный.

Казалось, что он потратил слишком много сил на три предыдущих блестяще исполненных квада.

Во второй части программы фигурист не справился с непрыжковыми элементами, которые судьи оценили лишь на первый и второй уровни сложности.

Победительницей в женском одиночном катании стала Дарья Садкова. Именно здесь, в Омске, год назад она завоевала серебряную медаль чемпионата России. На заключительном этапе Гран-при фигуристка исполнила два четверных тулупа — сольный (с недокрутом в четверть) и в каскаде с двойным. Садкова катается под песню с символичным названием «Warrior» («Воин»), и, кажется, сегодня она полностью оправдала выбор этого саундтрека. В костюме, напоминающем доспехи, спортсменка боролась за каждый выезд, за каждый элемент. И все не зря — 224,39 балла по итогам двух программ. А по баллам за произвольную в заочной борьбе обошла олимпийскую надежду Аделию Петросян, лучший результат которой в этом сезоне составил 151,22 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, которая проводит свой первый сезон на взрослом уровне. Она порадовала омскую публику исполнением четверного лутца. Этот прыжок считается «старшим», то есть более сложным и дорогим квадом. Правда, затем фигуристка не сдюжила с четверным тулупом, который планировала сделать в каскаде с двойным. Остальную часть программы под попурри из каверов на хиты группы ABBA она откатала с должным задором и драйвом.

Не обошлась без четверного прыжка и бронзовый призер омского этапа Алина Горбачева — ей покорился квад-сальхов. Однако после успешного исполнения сложнейшего элемента спортсменка будто потеряла концентрацию и допустила досадные ошибки, несвойственные фигуристке ее уровня: упала с каскада тройной сальхов—двойной тулуп и коснулась льда при приземлении связки тройной лутц—двойной тулуп.

Феерию квадов продолжила Аделия Петросян, которая выступила в Омске вне конкурса. Ей было важно почувствовать уверенность в себе перед предстоящим чемпионатом России и уж тем более перед миланской Олимпиадой.

Наконец-то фигуристке, пусть и с недокрутами, удалось приземлить два четверных тулупа, которые ну никак не получались у нее во время прокатов на этапах в Магнитогорске и Москве.

При этом она упала с тройного лутца и допустила степ-аут на тройном риттбергере. «Гештальт закрыли, но поняли, что и дальше надо делать элементы»,— прокомментировал выступление Аделии Петросян ее хореограф Даниил Глейхенгауз, отметив, что фигуристка «растратила себя» на квады.

Таисия Орлова