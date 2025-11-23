Глава Минфина США Бессент назвал провальными санкции Евросоюза против России

Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал санкционную политику Евросоюза в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Европейцы говорят мне: “О, мы принимаем 19-й пакет санкций”. Мне кажется, если вы делаете что-то в 19-й раз, вы провалились»,— сказал господин Бессент в интервью NBC.

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России в октябре. Он затронул российские банки, криптовалютные биржи, а также организации в Индии и Китае. В частности, был ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

Что вошло в 19-й пакет санкции — в подборке «Ъ».