Европа еще поборется за Африку

В понедельник, 24 ноября, в Анголе открывается 7-й саммит Евросоюза и Африканского союза. Первая за три года встреча в верхах пройдет в условиях заметного изменения в балансе сил на Черном континенте и утраты Европой былого влияния на регион. Впрочем, страны Евросоюза решили не сдаваться, тем более определенные экономические рычаги на регион у Брюсселя пока еще есть.

Седьмой саммит ЕС—Африканский союз стартует в совершенно других реалиях, чем предыдущая встреча лидеров двух объединений. Прошлый саммит, который проходил в Брюсселе еще до начала полномасштабных боевых действий на Украине, завершился на многообещающей ноте. По его итогам было объявлено об инвестиционном пакете в размере €150 млрд на реализацию как общих целей объединений на период до 2030 года, так и инициатив в интересах Африканского союза на период до 2063 года. И как оптимистично заявил тогдашний председатель Совета ЕС Шарль Мишель, между двумя объединениями зарождается «амбициозный дух, который должен стать основой особого партнерства между Европой и Африкой».

Спустя три года от этого духа осталось немного. С 2022 года страны Сахеля пережили бурные события: перевороты в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Пришедшие к власти военные хунты резко изменили внешнеполитические ориентиры всего региона. Новые режимы потребовали вывода французских войск, находившихся там по соглашению с предыдущими правительствами, и стали урезать сотрудничество с миротворческими миссиями ЕС. Сенегал и Кот-д’Ивуар также попросили Париж вывести свои войска, а Чад прекратил действие оборонного соглашения с Францией.

«Появилось большое количество новых игроков, которые пришли в вакуум, который был оставлен после ухода Франции. Страны Сахеля сейчас развивают сотрудничество с Россией, Китаем, Турцией, странами Персидского залива»,— сказал “Ъ” научный сотрудник ИВИ РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Шипилов.

Активное сближение с Россией, которая оказала африканским странам помощь в обеспечении безопасности и политическую поддержку, существенно изменило баланс сил в Западной Африке.

Причем не только в военной сфере. Прежде всего, заметно сократилась прежняя институциональная зависимость стран континента от европейской помощи, отметил эксперт. И хотя Евросоюз остается основным торговым партнером и инвестором Черного континента, с вступлением Афросоюза в G20 у объединения появилось гораздо больше рычагов для получения финансовой помощи. Если раньше ЕС выступал одним из главных игроков, помогавших африканским странам в переговорах с Всемирным банком и Международным валютным фондом, теперь Африка предпочитает взаимодействовать с финансовыми институтами на площадках Глобального Юга, таких как БРИКС, где главную роль играют Москва и Пекин.

Кроме того, нынешний год был объявлен Африканским союзом годом репараций, которые Европу призвали выплатить странам Черного континента за колониальное прошлое, включая последствия работорговли. «Репарационное правосудие — это не мольба о благотворительности. Это признание вины, ответственности и возмещение ущерба. Потомки Африки заслуживают достойного признания и справедливой компенсации»,— заявил недавно президент Ганы Джон Махама.

Неудивительно, что в столь знаковый год с подачи африканских лидеров тему репараций впервые решили включить в официальную повестку дня саммита, который к тому же знаменует собой 25-ю годовщину сотрудничества ЕС и АС. И это наверняка создаст между собеседниками с двух континентов некоторые трения — европейские столицы долгое время избегали дискуссий о финансовой ответственности за колониальное прошлое.

Тем не менее говорить о том, что Европа полностью потеряла влияние на Африку, преждевременно.

«Косвенно, через ЭКОВАС, страны ЕС сохраняют возможности влияния, в том числе через валютные механизмы»,— пояснил Александр Шипилов.

По его словам, еще одним вариантом сохранения экономического присутствия Европы в странах Западной Африки может стать возрождение проекта транссахарского газопровода. Соглашение о строительстве газопровода для транзита нигерийского газа по побережью Атлантического океана в Марокко и последующего выхода на европейские рынки было подписано властями Алжира, Нигерии и Нигера еще в 2009 году, однако затем оно было отложено в долгий ящик. Однако на фоне украинского кризиса и отказа европейцев от российских энергоресурсов разговоры о строительстве новой стратегической артерии возобновились.

В сентябре этого года Ливия и Нигерия активизировали переговоры по проекту строительства. В частности, инициатива была в центре обсуждений на встрече в Триполи, в которой участвовали министр нефти в правительстве национального единства Ливии Халифа Абдель Садик, государственный министр нефтяных ресурсов Нигерии Экперикпо Экпо и глава нигерийской государственной нефтяной компании Байо Оджулари. Сообщалось, что по ее итогам стороны договорились об облегчении обмена технической информацией между экспертами в области энергетики.

Впрочем, основную проблему — обеспечение безопасности в местах строительства трубопровода — пока так и не решили.

Предполагается, что газопровод будет проходить в том числе через страны Сахеля, по которым в настоящее время неустанно наносят удары джихадисты. Буквально на днях, отчитываясь об обострении ситуации в Мали, заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева признала, что боевики «Группы поддержки ислама и мусульман» пытались установить топливную блокаду малийских населенных пунктов. И это далеко не единственная страна, где действуют исламские боевики.

