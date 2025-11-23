В Чувашии за неделю объявили 437 госзакупки на 2,3 млрд рублей

В Чувашии с 14 по 20 ноября было размещено закупок на рекордную сумму 2,3 млрд руб. Всего объявлено 437 закупок: 332 для государственных нужд и 105 для муниципальных. Об этом сообщает Региональный центр закупок республики.

В Чувашии за неделю объявили закупок на 2,3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой крупной закупкой недели стала реконструкция насосной станции первого подъема ОВС «Заовражная». Тендер на 800,8 млн руб включает снос старых и строительство новых объектов, а также установку оборудования и систем безопасности. Работы должны завершить до 1 февраля 2027 года.

Самой социальной закупкой признали строительство пристроя на 400 ученических мест к Вурнарской средней школе № 1, а самой эффективной закупкой — тендер на защиту путепроводов через автодорогу М-12 от актов незаконного вмешательства. Сумма экономии составила более 8 млн руб, что на 41% ниже начальной цены.

Влас Северин