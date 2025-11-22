На строительство пристроя к школе в поселке Чувашии выделят 440,1 млн рублей

На строительство пристроя на 400 ученических мест к «Вурнарской СОШ № 1» в Чувашии выделили 440,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит возвести новый корпус для школы, включая все общестроительные работы, монтаж инженерных систем (отопление, водоснабжение, электроснабжение, вентиляцию, сети связи), внутреннюю и наружную отделку, благоустройство территории и устройство футбольного поля.

Среди закупаемого оборудования: специальные столы для инвалидов, проекторы, спортивный инвентарь, кухонная гарнитура, пианино и оснащение для актового зала.

Работы должны быть завершены до 25 ноября 2026 года. Полное исполнение контракта, включая устранение недостатков, предусмотрено до 30 декабря 2026 года.

Влас Северин