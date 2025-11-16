На реконструкцию насосной станции в Чебоксарах выделили еще 800,8 млн рублей

На реконструкцию насосной станции первого подъема очистной водопроводной станции «Заовражная» в Чебоксарах выделили еще 800,8 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить снос старых конструкций, возведение новых сооружений, монтаж технологического оборудования, систем электроснабжения, автоматизации и противопожарной безопасности. Также будут проведены пусконаладочные работы.

Работы планируют завершить до 1 февраля 2027 года. Ранее на общестроительные, монтажные и пусконаладочные работы на объекте, включая обновление систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, автоматизации и противопожарной безопасности, уже выделяли 577,1 млн руб.

Влас Северин