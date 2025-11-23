Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Площадь лесного пожара в Новороссийске составила 1,2 га

Лесной пожар на Маркхотском хребте в Новороссийске потушен. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации оперативного штаба региона, площадь возгорания составила 1,2 га. Пожар пытались ликвидировать с раннего утра до вечера 23 ноября.

В тушении лесного пожара принимали участие специалисты ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, волонтеры и сотрудники городской администрации.

София Моисеенко

