Площадь лесного пожара в Новороссийске составила 1,2 га

Лесной пожар на Маркхотском хребте в Новороссийске потушен. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По информации оперативного штаба региона, площадь возгорания составила 1,2 га. Пожар пытались ликвидировать с раннего утра до вечера 23 ноября.

В тушении лесного пожара принимали участие специалисты ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, волонтеры и сотрудники городской администрации.

София Моисеенко