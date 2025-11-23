В Новороссийске потушили пожар в лесном массиве

Площадь возгорания в лесном массиве в Восточном районе Новороссийска составила 1,2 га. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Весь день в Новороссийске тушили лесной пожар на Маркхотском хребте. Первое сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в районе четырех часов утра, локализовать пожар удалось днем 23 ноября.

К 18:00 возгорание полностью ликвидировано. В оперштабе подчеркнули, что в тушении лесного пожара принимали участие специалисты ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, волонтеры и сотрудники администрации.

София Моисеенко