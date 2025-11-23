В Краснодаре более 70 улиц останутся без света 24 ноября
В ЕДДС Краснодара сообщили о плановых отключениях электроэнергии на 24 ноября. По данным службы, полдня без электричества проведут более 70 улиц.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С 9:00 до 17:00 подачу электричества приостановят по следующим адресам:
- ул. 40 лет Победы 29/1 (также с 13:00-17:00)
- ул. 9 Января 6-12
- пр. 9 Января 3-9, 4-16, 25-39
- ул. Атамана Бабича 1-11, 12-16
- ул. Александровская 2-22, 25-37
- 2-й Адыгейский пер. 20-32
- ул. Болотникова 2-14, 5-13, 13-23, 16-24
- 1-й пр. Болотникова 1-7
- 2-й пр. Болотникова 2-10, 13, 17
- ул. Братьев Черников 31-55, 38-50, 42
- ул. Брюховецкая 1-31, 2-32
- ул. Букетная 27, 27-31, 31
- Букетный пр. 1-11, 3/1
- ул. Бигдая 1-7, 2-10, 14-20
- ул. Войсковая 14
- Воронежский бугор 3-21, 20-36
- Воронежский пр. 5
- ул. Воронежская 13-29, 14-30, 15, 31
- ул. Геодезическая 12-18, 25-31, 28, 30-36, 33-41, 43, 45-47, 49-53
- ул. Демидовская 21-37, 22-36, 42, 43-49
- ул. Дзержинского 121, 121/5
- ул. Домбайская 17-39, 31, 35-39, 47-51
- ул. Драгунская 24-28, 31-37
- Драгунский пр. 2-20, 1-19
- ул. Елисейская 2-20, 17, 30, 46-50
- ул. Западно-Кругликовская 1-13, 2-2, 2-14, 16-16, 17-31, 22-32
- ул. Исакиевская 17-31, 20-40
- ул. Канеловская 1-15, 2-14
- Каретный пер. 1-19, 2-22, 22
- ул. Керченская 2-6
- ул. Ключевая 11, 13-69, 20-52, 63
- ул. Ковалева 18, 22, 42
- ул. Кущевская 1-5, 1-13, 2-14
- ул. Лучезарная 2-2, 5-13, 15-33, 25, 26, 27-30, 34-44, 46-48, 50-52
- ул. Михайловская 1-7, 2-6, 2/1
- ул. Мурманская 1-9, 2-16, 13-29, 18-34
- ул. Муромская 1-23, 2-22
- ул. Николаевская 3-21, 2-10, 14-22
- ул. Новаторов 1
- ул. Оренбургская 25, 25-25, 31-35, 43-47, 49-51
- ул. Переяславская 53-79, 54-72
- Пионерский пр. 2-12
- ул. Пионерская 22-34, 25-35
- ул. Пластуновская 1-13, 2-12
- ул. Понтийская 1, 1-15, 15-31
- ул. Производственная 2/1
- ул. Профсоюзная 7-13, 10-14, 20
- ул. Рашпилевская 347
- ул. Романовская 7, 12-30, 15-25
- ул. Росинского Кирилла 52-64
- ул. Российская 64
- ул. Становая 25
- пр. Становой 3 пр. 6-12
- пр. Становой 4 3-13
- ул. Североморская 1-13, 2-2, 2-14, 15-33, 18-32
- ул. Семигорская 40-44, 46-54
- ул. Таманская 1-51, 2-48
- ул. Тарасовская 2-8
- ул. Тепличная 82
- ул. Тургенева 119, 162, 164, 166/1, 172/1, 174, 225
- ул. Уланская 21, 26-34, 35, 37-57, 46-52
- ул. Уральская 145, 145/1
- ул. Цветочная 1-9, 2-10
- пер. Чудный 1-25, 2-14, 19, 23, 25
- ул. Щербиновская 1-13, 2-12
- ул. Юрьевская 17-23
- ул. Яна Полуяна 21, 22, 31, 33
С 13:00 до 17:00 свет выключат на этих улицах:
- ул. 40 лет Победы 29/1
- ул. Гагарина 2, 8-9, 10-16, 11, 13-19, 27-33
- ул. Гоголя 67-77
- ул. Демченко 60-62, 101-105, 107
- ул. Зоотехническая
- ул. Комсомольская 132-136, 138-142, 155-161, 163-173
- ул. Московская 65
- пер. Новый 58-60
- ул. Первомайская: 6, 6/2, 6/4, 8, 14, 32, 36, 41/1, 41/2
- ул. Почтовая 229
- пер. Садовый пер. 1-7, 2-8
- ул. Светлая 2-2, 5-13, 10-11, 11/1, 17-21
- ул. Старокорсунская 2-38, 3-35
- Суворовский 1-17, 2-8
- ул. Суворова 1-25, 2-2, 4-10, 12-38, 25-27, 29-55
- ул. Фадеева 156-184, 158, 162-210, 186/2, 212, 214
За дополнительной информацией по поводу отключений электричества жители Краснодара могут обратиться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.