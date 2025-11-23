В Краснодаре более 70 улиц останутся без света 24 ноября

В ЕДДС Краснодара сообщили о плановых отключениях электроэнергии на 24 ноября. По данным службы, полдня без электричества проведут более 70 улиц.

С 9:00 до 17:00 подачу электричества приостановят по следующим адресам:

ул. 9 Января 6-12

пр. 9 Января 3-9, 4-16, 25-39

ул. Атамана Бабича 1-11, 12-16

ул. Александровская 2-22, 25-37

2-й Адыгейский пер. 20-32

ул. Болотникова 2-14, 5-13, 13-23, 16-24

1-й пр. Болотникова 1-7

2-й пр. Болотникова 2-10, 13, 17

ул. Братьев Черников 31-55, 38-50, 42

ул. Брюховецкая 1-31, 2-32

ул. Букетная 27, 27-31, 31

Букетный пр. 1-11, 3/1

ул. Бигдая 1-7, 2-10, 14-20

ул. Войсковая 14

Воронежский бугор 3-21, 20-36

Воронежский пр. 5

ул. Воронежская 13-29, 14-30, 15, 31

ул. Геодезическая 12-18, 25-31, 28, 30-36, 33-41, 43, 45-47, 49-53

ул. Демидовская 21-37, 22-36, 42, 43-49

ул. Дзержинского 121, 121/5

ул. Домбайская 17-39, 31, 35-39, 47-51

ул. Драгунская 24-28, 31-37

Драгунский пр. 2-20, 1-19

ул. Елисейская 2-20, 17, 30, 46-50

ул. Западно-Кругликовская 1-13, 2-2, 2-14, 16-16, 17-31, 22-32

ул. Исакиевская 17-31, 20-40

ул. Канеловская 1-15, 2-14

Каретный пер. 1-19, 2-22, 22

ул. Керченская 2-6

ул. Ключевая 11, 13-69, 20-52, 63

ул. Ковалева 18, 22, 42

ул. Кущевская 1-5, 1-13, 2-14

ул. Лучезарная 2-2, 5-13, 15-33, 25, 26, 27-30, 34-44, 46-48, 50-52

ул. Михайловская 1-7, 2-6, 2/1

ул. Мурманская 1-9, 2-16, 13-29, 18-34

ул. Муромская 1-23, 2-22

ул. Николаевская 3-21, 2-10, 14-22

ул. Новаторов 1

ул. Оренбургская 25, 25-25, 31-35, 43-47, 49-51

ул. Переяславская 53-79, 54-72

Пионерский пр. 2-12

ул. Пионерская 22-34, 25-35

ул. Пластуновская 1-13, 2-12

ул. Понтийская 1, 1-15, 15-31

ул. Производственная 2/1

ул. Профсоюзная 7-13, 10-14, 20

ул. Рашпилевская 347

ул. Романовская 7, 12-30, 15-25

ул. Росинского Кирилла 52-64

ул. Российская 64

ул. Становая 25

пр. Становой 3 пр. 6-12

пр. Становой 4 3-13

ул. Североморская 1-13, 2-2, 2-14, 15-33, 18-32

ул. Семигорская 40-44, 46-54

ул. Таманская 1-51, 2-48

ул. Тарасовская 2-8

ул. Тепличная 82

ул. Тургенева 119, 162, 164, 166/1, 172/1, 174, 225

ул. Уланская 21, 26-34, 35, 37-57, 46-52

ул. Уральская 145, 145/1

ул. Цветочная 1-9, 2-10

пер. Чудный 1-25, 2-14, 19, 23, 25

ул. Щербиновская 1-13, 2-12

ул. Юрьевская 17-23

ул. Яна Полуяна 21, 22, 31, 33

С 13:00 до 17:00 свет выключат на этих улицах:

ул. 40 лет Победы 29/1

ул. Гагарина 2, 8-9, 10-16, 11, 13-19, 27-33

ул. Гоголя 67-77

ул. Демченко 60-62, 101-105, 107

ул. Зоотехническая

ул. Комсомольская 132-136, 138-142, 155-161, 163-173

ул. Московская 65

пер. Новый 58-60

ул. Первомайская: 6, 6/2, 6/4, 8, 14, 32, 36, 41/1, 41/2

ул. Почтовая 229

пер. Садовый пер. 1-7, 2-8

ул. Светлая 2-2, 5-13, 10-11, 11/1, 17-21

ул. Старокорсунская 2-38, 3-35

Суворовский 1-17, 2-8

ул. Суворова 1-25, 2-2, 4-10, 12-38, 25-27, 29-55

ул. Фадеева 156-184, 158, 162-210, 186/2, 212, 214

За дополнительной информацией по поводу отключений электричества жители Краснодара могут обратиться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

