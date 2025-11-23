На Крымском мосту в очереди с двух сторон находятся 150 автомобилей

По данным на 17:00 23 ноября, очередь на ручной досмотр со стороны Керчи увеличилась за два часа с 50 до 70 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Со стороны Тамани в очереди на досмотр находятся 80 автомобилей. В 16:00 по направлению в сторону Крыма стояли 45 транспортных средств, а из Крыма в сторону Тамани — 90 ТС.

Ночью и в первой половине дня на Крымском мосту затруднений в проезде не наблюдалось, согласно данным информационного центра.

София Моисеенко