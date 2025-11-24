Коксу ищут рынки

Российские поставщики пылеугольного топлива активизировались на индонезийском направлении в условиях возросшего спроса со стороны местных сталелитейных компаний. Поддержать импорт могли проблемы с внутренней добычей угля и логистикой из-за погодных осложнений, а также возросшие требования к сырью. Последний фактор может способствовать закреплению российских экспортеров на этом рынке, но, вероятно, по сниженным ценам.

Индонезийский производитель стали приобрел партию российского пылеугольного топлива (PCI) на Panamax (дедвейт 60–80 тыс. тонн) по $142 за тонну на базисе CFR (продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт), сообщается в обзоре NEFT Research. По данным аналитиков, сделка была заключена на первой неделе ноября. Кроме того, указывают в NEFT Research, индонезийские покупатели заключили контракты на поставку еще двух партий российского PCI по цене $139,5–140 за тонну (CFR).

Индонезия — крупнейший в мире поставщик энергетического угля, но спрос на металлургический уголь в стране удовлетворяется в том числе за счет импорта. В 2020–2024 годах импорт угля в Индонезию вырос более чем вдвое, до 21 млн тонн, говорится в обзоре аналитиков Ember. Основной поставщик — Австралия.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что российские компании предлагают привлекательные условия и цены по сравнению с некоторыми традиционными поставщиками, что стимулирует закупки. Экспортеры из РФ активно наращивают присутствие в Юго-Восточной Азии, а индонезийские сталелитейные мощности расширяются или модернизируются; поэтому можно ожидать рост поставок PCI при сохранении ценовой и логистической конкурентоспособности, говорит он.

169,9 миллиона тонн составил экспорт угля из РФ в январе—октябре 2025 года, по данным Центра ценовых индексов

Отчасти активизация российских поставщиков на индонезийском рынке связана с ухудшением конъюнктуры в КНР. Как отмечают в NEFT Research, китайский рынок ослаб, в основном в связи с улучшением ситуации с поставками угля, а также в условиях снижения выплавки чугуна и продолжавшегося сокращения рентабельности на сталелитейных заводах. По данным NEFT Research за неделю на 14 ноября, российский премиальный коксующийся уголь с поставкой в КНР подешевел на 0,9%, до $209 за тонну, цены на PCI на этом рынке снизились на 0,4%, до $132 за тонну (CFR). Прежде котировки в Китае активно росли (см. “Ъ” от 19 ноября).

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что привлекательность индонезийского рынка для российских экспортеров выросла в условиях снижения объемов добычи и осложнения поставок в стране из-за проливных дождей.

Одновременно, продолжает аналитик, Китай ужесточил требования к содержанию серы в никелевом чугуне, и индонезийские производители не могут им соответствовать из-за дефицита подходящего угля, что создало преимущество для подходящего российского сырья.

И хотя погодный фактор временный, проблема с качеством индонезийской продукции сохранится, что позволит российскому углю остаться на рынке, но, вероятно, по меньшей цене, полагает Максим Шапошников. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев отмечает, что в Индонезии есть структурный спрос на металлургическое сырье, но есть и риски ценового давления и логистических ограничений.

В целом роста цен на рынке металлургического угля можно ожидать не раньше середины третьего квартала 2026 года, считает господин Шапошников. По его словам, мировые цены на горячекатаный рулон, которые в октябре достигали $470 за тонну, снизились до около $452 за тонну, контракты на поставку зимой продаются по $460–470 за тонну, однако сделок по этим ценам пока не заключено. «Основное давление на рынок оказывает тот факт, что Китай не вводит ограничений для своей черной металлургии. В результате цены на сталь остаются низкими, что, в свою очередь, сдерживает и рост цен на сырье»,— говорит он. В «Эйлер» ранее пересмотрели прогнозы цен на некоторые виды металлопродукции на конец 2025 года — начало 2026 года в сторону понижения, так как конъюнктура рынка оказалась хуже, чем ожидалось (см. “Ъ” от 17 ноября).

Полина Трифонова