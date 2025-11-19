Импортеры сырья меряются премиями

Стоимость российского энергетического угля в Китае превысила цены на традиционно более премиальном рынке Южной Кореи, по итогам первой недели ноября разница составила 7%. Спрос в КНР поддерживается ограниченным предложением и началом отопительного сезона. Но темпы роста цен на уголь в Китае замедляются, а запасы в портах растут.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Южная Корея утрачивает ценовое преимущество перед Китаем, где рынок становится все более привлекательным на фоне недавнего роста котировок, говорится в обзоре NEFT Research. Как отмечают аналитики, по итогам первой недели ноября стоимость угля в Китае на условиях CFR (продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна) достигла $101–102 за тонну, что примерно на 7% выше цен в Южной Корее. Согласно NEFT Research, партия российского угля с танкера Handymax (дедвейт до 60 тыс. тонн) калорийностью 6000 ккал на килограмм была отгружена в Китай по $104–105 за тонну (CFR).

Тренд на рост цен на уголь в КНР поддерживается ограниченным предложением, началом отопительного сезона и активным пополнением запасов ТЭС, поясняют в NEFT Research. «Дополнительную поддержку оказывает ожидание ограниченного роста добычи: в провинции Шэньси ужесточены экологические проверки, а власти Внутренней Монголии предупредили о санкциях для шахт, превышающих утвержденные объемы производства»,— говорится в обзоре. По данным NEFT Research, котировки российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал в портах Дальнего Востока к 7 ноября выросли на 4,5% неделя к неделе, до $80,4 за тонну (FOB). Рентабельность внешних поставок угля за счет укрепления цен на этом базисе увеличилась на 11,9–17,5%, до 2,24–2,78 тыс. руб. с тонны, в зависимости от калорийности, подсчитали аналитики.

На южнокорейском рынке цены на уголь снижаются на фоне избыточного предложения и демпинга со стороны колумбийских поставщиков (см. “Ъ” от 22 октября). К тому же в условиях рисков, связанных с санкциями, в Южной Корее сохраняется негласный лимит на закупку российского энергетического угля, добавляют аналитики NEFT Research.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что в первой декаде ноября цены на энергетический уголь в Китае выросли на $4–5 за тонну. Но, добавляет он, рыночные источники подтверждают, что рост котировок на китайском рынке замедлился на прошлой неделе и в портах наблюдался рост объема запасов. Цены на российский энергетический уголь калорийностью 6000 ккал в восточном направлении, по данным аналитика, стабилизировались на уровне $90 за тонну на базисе FOB Дальний Восток. Вероятно, котировки сохранятся на данном уровне в ближайшие недели, считает господин Красноженов. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев добавляет, что дальнейший рост цен на российский уголь ограничивается конкуренцией со стороны индонезийских и австралийских поставщиков. Возможность повышения котировок может возникнуть в случае снижения поставок из этих стран из-за природных факторов, способных повлиять на добычу и логистику, считает он.

Перспективными для российских экспортеров угля также остаются рынки Турции, Тайваня, других стран Юго-Восточной Азии и Индии, перечисляют эксперты. Как пишут аналитики NEFT Research, турецкие производители цемента продолжают интересоваться российским углем и на рынке страны сейчас доступны партии с отгрузкой в декабре, тогда как ноябрьские объемы уже распроданы. Но генерирующие компании Турции увеличивают использование газа для выработки электроэнергии, что оказывает давление на угольные котировки. В Индии же трейдеры вернулись на рынок, активно выкупая декабрьские партии, сообщают в NEFT Research.

По данным компании, российский энергетический уголь с поставкой в Западную Индию на условиях CFR за неделю к 7 ноября подорожал на 3,7%, до $98,3 за тонну. Котировки на рынке Турции снизились на 2,4%, до $94,7 за тонну. Цены в порту Тамань и портах Балтики прибавили 0,9% и 0,4%, увеличившись до $73 и $62,9 за тонну соответственно.

Полина Трифонова