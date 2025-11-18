Сталь откатилась

Цены на стальные полуфабрикаты из РФ в портах снизились сразу на $5–9 за тонну после трех недель стабильности. Это реакция металлургов на продолжающееся ослабление внутреннего спроса и неблагоприятную мировую конъюнктуру. При снижении потребления металла в РФ компании стремятся нарастить экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские производители стальной заготовки снизили цены в портах Черного моря на неделе 10–14 ноября на $5–9, до $435–436 (FOB), по данным аналитической компании BigMint. Речь идет о полуфабрикатах с поставкой в декабре 2025 года — январе 2026 года. Ранее, напротив, участники рынка допускали небольшой рост цен, сообщала BigMint. До того котировки были стабильными около трех недель.

По данным трейдеров, которые приводят в рейтинговом агентстве «Русмет», на третьей неделе ноября стальная заготовка из РФ на базисе FOB подешевела на $8, до $430–435 за тонну. В BigMint со ссылкой покупателей уточняют, что некоторые заводы из РФ могут быть готовы предоставить дополнительную скидку в случае начала «твердых переговоров». Это указывает на давление со стороны продавцов для стимулирования спроса, отмечают в «Русмете». В крупных металлургических компаниях комментариев не предоставили.

Как отмечают в BigMint, снижение котировок обусловлено низким объемом зарубежных поставок и продолжающимся ослаблением спроса на металл в РФ. Турецкие покупатели, продолжают аналитики, в основном не готовы платить за импортные стальные полуфабрикаты больше $450 за тонну с учетом стоимости доставки (CFR). Это соответствует около $430 за тонну в портах Черного моря (FOB). А у российских металлургов, добавляют в BigMint, может стоять задача ускорить экспорт перед зимним сезоном, чтобы избежать затоваривания.

«Русская сталь» оценивала падение потребления металла на внутреннем рынке в 2025 году в 14%, до 38 млн тонн. О сопоставимой динамике говорил и глава «Северстали» Александр Шевелев. По прогнозам компании, снижение внутреннего спроса продолжится и в 2026 году. В этих условиях заводы наращивают поставки на внешние рынки. Перевозка продукции черной металлургии на экспорт по сети ОАО РЖД по итогам января—октября 2025 года выросла на 14,3% год к году, до 20,6 млн тонн, сообщала компания.

Экспортные цены на стальные полуфабрикаты из РФ корректируются в связи с ухудшением перспектив восстановления российского и глобального рынка черной металлургии. Аналитики «Эйлера» в обзоре от 13 ноября пересмотрели прогнозы цен на некоторые виды металлопродукции на конец 2025 года — начало 2026 года в сторону понижения, так как конъюнктура рынка оказалась хуже, чем ожидалось (см. “Ъ” от 17 ноября). В частности, ожидаемая стоимость слябов в черноморских портах на четвертый квартал 2025 года и первый квартал 2026 года снижена с $420 до $400 за тонну, на второй квартал 2026 года — с $440 до $430 за тонну (FOB). Прогноз котировок горячекатаного проката на этом же базисе с конца 2025 года по сентябрь 2026 года скорректирован с $490–540 до $460–530 за тонну.

В «Русмете» говорят, что глобальный контекст усугубляет ситуацию на российском рынке. Как указывают аналитики, в 2025 году мировой спрос на сталь может вырасти всего на 1,2% год к году, до 1,75 млрд тонн, а на крупнейшем рынке — в Китае — ожидается стагнация потребления. И хотя прекращение действия временных вывозных пошлин в РФ в 2025 году позволило российским металлургам увеличить экспорт, выросла и конкуренция с поставщиками из других стран СНГ и Азии, отмечают в «Русмете». В частности, заводы КНР в условиях защитных мер против китайской стали в ряде стран-импортеров кратно нарастили экспорт полуфабрикатов. По данным, которые приводит Shanghai Metals Market, в январе—сентябре 2025 года предприятия КНР отгрузили 10,74 млн тонн стальной заготовки, что в три раза больше, чем годом ранее. В «Эйлере» ожидают снижения давления китайского экспорта при реализации планов КНР по снижению избыточного выпуска стали в 2025–2026 годах, в том числе за счет запрета на ввод мощностей.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова