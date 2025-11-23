Лесной пожар произошел в станице Смоленской на Кубани

Примерная площадь возгорания в Смоленской составила 1,9 га. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

На территории лесного массива в районе станицы Смоленской произошло возгорание сухой травы. В минприроды региона заявили, что пожар локализовали в 15:43 на площади около двух га. В тушении принимают участие 20 человек и 8 единиц техники.

Еще один лесной пожар произошел 23 ноября в Новороссийске. Информация о возгорании поступила дежурному пожарно-спасательной службы в 04:33, днем пожар удалось локализовать, но он еще не потушен. К ликвидации возгорания привлечены сотрудники МЧС, ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», работники администрации и волонтеры.

София Моисеенко