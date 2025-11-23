WP: страны Запада построят стену вдоль линии прекращения огня на Украине

США и их союзники планируют помочь Украине построить «стену безопасности» вдоль линии прекращения огня после заключения соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации собеседника газеты, стена будет построена «с использованием передовых технологий». Других деталей источник издания не приводит. В качестве еще одной гарантии безопасности Вашингтон рассматривает возможность поставок Украине ракет Tomahawk после прекращения огня.

Американские чиновники уверены, что Украина не будет использовать Tomahawk против России, «так как это будет стоить ей поддержки США и Европы», добавил источник газеты. Кроме того, американская сторона не намерена прекращать обмен разведданными с Украиной.

Собеседник WP добавил, что американская администрация не считает гарантии безопасности в мирном плане президента США Дональда Трампа достаточно надежными. В частности, американская сторона может снять ограничение на численность ВСУ. Опубликованный Axios план предполагает сокращение личного состава украинской армии до 600 тыс. человек.

Проект мирного плана из 28 пунктов включает в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, выход ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. По информации The New York Times, администрация США планирует переговоры с Россией, посвященные урегулированию конфликта.

Полный текст плана США по Украине — в подборке «Ъ».