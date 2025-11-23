NYT узнала о планах США провести переговоры с Россией по мирному плану Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа готовит отдельные переговоры с Россией, посвященные урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Сейчас в Вашингтоне прорабатывают организационные детали будущей встречи, время и место которой пока не разглашаются.

Отдельная встреча с РФ планируется в контексте уже идущих переговоров в Женеве, где 23 ноября представители США, Украины и европейских стран обсуждают мирный план Вашингтона. В Женеву уже прибыли украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Наряду с этим, согласно информации CNN, Вашингтон намерен в ближайшее время провести двусторонний диалог с Москвой, однако детали пока неизвестны.

В Кремле подтвердили, что мирный план президента США уже обсуждался с российской стороной до переговоров на Аляске, но в непубличном формате и поверхностно. Президент Владимир Путин отметил, что, несмотря на успехи России на поле боя, Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине через мирное соглашение. Российские власти не отказывались от диалога с США по этому вопросу и готовы принять господина Уиткоффа в любое время.

Проект мирного плана, состоящий из 28 пунктов, предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, выход ВСУ с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также закрепление статуса безъядерного государства. Российские власти допускают, что это предложение может стать основой для перемирия. В то же время Киев и ряд европейских стран считают документ нуждающимся в доработке. Европейские лидеры передали свою версию плана США для дальнейшего рассмотрения.