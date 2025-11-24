Жихарев Алексей Борисович

Окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при правительстве РФ. С 2003 по 2008 год работал в ОАО РАО ЕЭС России в департаменте рынка и департаменте корпоративной стратегии. В 2008 году присоединился к консалтинговой компании Mercados EMI, где до 2010 года отвечал за координацию и экспертное сопровождение проектов в энергетической сфере. С 2010 по 2016 год работал в Международной финансовой корпорации (IFC), группа Всемирного банка, был заместителем руководителя Программы по развитию ВИЭ в России, координировал работу программы в части сотрудничества с органами государственной власти, финансовыми институтами и инвесторами. С 2016 по 2023 год был директором практики и партнером в Vygon Consulting, отвечал за проекты в секторе электроэнергетики. Курировал разработку и внедрение программ поддержки возобновляемой энергетики на оптовом и розничных рынках. Директор АРВЭ с 2016 года, кандидат экономических наук.