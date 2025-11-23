В округах Ярославской области объединят учреждения культуры

В Ярославской области в каждом округе создадут единое юрлицо «Муниципальное учреждение "Центр культуры и просвещения. Муниципальная библиотека"», в которое войдут муниципальные учреждения из сферы культуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В состав укрупненного юридического лица войдут сельские дома культуры, библиотеки, муниципальные музеи»,— сообщили в правительстве.

В результате объединения будет сокращен административно-управленческий персонал, что впоследствии позволит повысить зарплаты сотрудникам учреждений культуры. В правительстве области заверили, что все учреждения продолжат работать как структурные подразделения нового учреждения.

21 ноября «Ъ-Ярославль» сообщал, что в проекте областного бюджета на 2026-й год пока не запланированы средства на зарплату работникам учреждений культуры в муниципальных округах, на что ранее из бюджета области выделялось около 1 млрд руб. Средства идут в основном на оплату труда сотрудников домов культуры.

Ранее в Ярославле было принято решение о слиянии ТЮЗа и Ярославского государственного театра кукол.

Алла Чижова