В Ярославской области решили изменить название «театрального объединения»

Министерство культуры Ярославской области решило скорректировать название учреждения, которое появится при слиянии ТЮЗа и Ярославского государственного театра кукол, после протеста прокурора региона Климента Юрздицкого. Новая структура будет называться ГУК ЯО «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова. Ярославский государственный театр кукол» вместо ГУК ЯО «Ярославское театральное объединение». Постановление о смене названия было подписано сегодня, уточнили в правительстве области.

Ранее «Ъ-Ярославль» приводил позицию прокуратуры, которая посчитала, что при объединении театров будут нарушены права работников театров на досрочную пенсию, так как «работники театральных объединений правом на досрочное пенсионное обеспечение не обладают». По итогам рассмотрения протеста было принято решение отказаться от «театрального объединения».

«Новое название сохранит права артистов по выходу на пенсию. Кроме того, в составе объединения идентичность ярославских театров будет сохранена»,— прокомментировала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Алла Чижова