Гладков сообщил о стабилизации ситуации с плотиной Белгородского водохранилища

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что ситуация с состоянием водохранилища стабильна. Однако он отметил, что опасность повторных обстрелов плотины остается, и призвал жителей сел, которые может подтопить в случае разрушения конструкции, прислушиваться к рекомендациям местных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Днем 25 октября губернатор сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1 тыс. жителей»,— сказал тогда господин Гладков.

По словам главы региона, жителям упомянутых улиц в субботу начали предлагать выезд в пункты временного размещения в Белгороде.

Алина Морозова