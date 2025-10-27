Гладков сообщил о стабилизации ситуации с плотиной Белгородского водохранилища
Гладков: есть опасность повторных обстрелов плотины Белгородского водохранилища
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что ситуация с состоянием водохранилища стабильна. Однако он отметил, что опасность повторных обстрелов плотины остается, и призвал жителей сел, которые может подтопить в случае разрушения конструкции, прислушиваться к рекомендациям местных властей.
Вячеслав Гладков
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Днем 25 октября губернатор сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ.
«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1 тыс. жителей»,— сказал тогда господин Гладков.
По словам главы региона, жителям упомянутых улиц в субботу начали предлагать выезд в пункты временного размещения в Белгороде.