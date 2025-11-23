На территории Геленджика объявлена угроза атаки БПЛА

В Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Богодистов заявил, что в Геленджике возможно звучание сирен в связи с тревогой по БПЛА. Жителей призывают соблюдать спокойствие и оставаться в укрытиях до отмены режима угрозы.

В ночь на 23 ноября атаку украинских беспилотников отражали в Новороссийске. Режим тревоги на территории муниципалитета действовал около семи часов.

София Моисеенко