На территории Геленджика объявлена угроза атаки БПЛА
В Геленджике объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Алексей Богодистов заявил, что в Геленджике возможно звучание сирен в связи с тревогой по БПЛА. Жителей призывают соблюдать спокойствие и оставаться в укрытиях до отмены режима угрозы.
В ночь на 23 ноября атаку украинских беспилотников отражали в Новороссийске. Режим тревоги на территории муниципалитета действовал около семи часов.